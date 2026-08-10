Activan megaoperativo por narcomenudeo en la colonia Industrial

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó desde temprana hora de este sábado en Monterrey, donde autoridades realizan una serie de cateos simultáneos

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó desde temprana hora de este sábado en Monterrey, donde autoridades realizan una serie de cateos simultáneos.

En la colonia Industrial se intervienen seis domicilios. Uno de los puntos se ubica sobre la calle Jesús Flores Albo donde además fue asegurada una camioneta.

A una cuadra de distancia, sobre la calle José María Bocanegra, también se realiza otro de los cateos.

De los seis domicilios intervenidos en la colonia Industrial, en dos fueron localizadas sustancias con características de droga.

En estas acciones participan elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales, Guardia Nacional y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Además de la colonia Industrial, otro de los sectores donde se realizan diligencias la calle Julián Villagran.

Las autoridades tienen previsto realizar un total de 14 cateos simultáneos durante este sábado.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha precisado el tipo y cantidad de las sustancias aseguradas.