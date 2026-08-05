Activan ficha de búsqueda por desaparición de mujer en García

Familiares y autoridades mantienen su búsqueda, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información y dar con su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado activó una ficha de búsqueda para localizar a Mayra Alejandra Iracheta Banda, de 40 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 2 de agosto en calles de la colonia Villas de Privalia, en el municipio de García.

De acuerdo con la información oficial, la mujer desapareció alrededor de las 15:00 horas. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos y llevaba una bolsa de color negro.

Como características físicas, Mayra Alejandra tiene el cabello negro y lacio, tez morena clara, ojos color café oscuro, nariz ancha, boca pequeña y labios medianos. Mide 1.57 metros de estatura y es de complexión robusta.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes, entre ellos el dibujo de un tráiler acompañado de una fecha en el antebrazo derecho, unas flores en el hombro derecho y los nombres "Ángel" y "Erasmo" en la parte alta de la espalda, además de otros tatuajes. También utiliza brackets.

Familiares y autoridades mantienen su búsqueda, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

Quienes cuenten con algún dato pueden comunicarse a los teléfonos 81 20 20 44 11 o 81 19 90 38 73.