Activan búsqueda por desaparición de adolescente en Apodaca

Ximena Wendoly de la Paz Rodríguez, de 17 años, que fue vista por última vez el 5 de julio de 2026 en la colonia Las Palmas

Autoridades estatales emitieron un reporte de búsqueda para localizar a Ximena Wendoly de la Paz Rodríguez, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el 5 de julio de 2026 en la colonia Las Palmas, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la ficha difundida por la Agencia Estatal de Investigaciones y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, la joven mide 1.65 metros, tiene complexión regular, tez morena clara, cabello castaño claro y ojos café claro.

Al momento de su desaparición vestía short gris, blusa multicolor y tenis negros. Además, se indicó que no cuenta con padecimientos médicos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a su localización a través de los canales oficiales de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León.

Por su parte, familiares de la joven han estado compartiendo la ficha en diversos espacios de redes sociales con la esperanza de obtener información sobre Ximena y poder encontrarla sana y salva.