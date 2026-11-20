A casi ocho meses de no tener noticias sobre su paradero, agentes ministeriales regresaron a la zona para continuar con las investigaciones

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, activaron un operativo de búsqueda en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de Apodaca, para tratar de localizar a dos hombres que permanecen desaparecidos desde marzo de este año.

Se trata de Alain Betancourt Solís, de 24 años, y Bryan Francisco Montoya Alvarado, de 32, quienes son amigos y fueron reportados como desaparecidos en fechas similares, aunque en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la información de sus fichas de búsqueda, Alain Betancourt fue visto por última vez el 26 de marzo, cuando salía de su trabajo en calles de la colonia Nuevo Amanecer. Por su parte, Bryan Francisco fue reportado como desaparecido también el 26 de marzo, luego de ser visto por última vez en la colonia Los Fresnos, en Apodaca.

Realizan operativo de búsqueda en la colonia Nuevo Amanecer

A casi ocho meses de no tener noticias sobre su paradero, agentes ministeriales regresaron a la zona para continuar con las investigaciones e inspeccionaron un domicilio ubicado sobre la calle Argelia, casi en su cruce con Australia.

El objetivo de las diligencias fue localizar algún indicio, rastro o evidencia que permita establecer qué ocurrió con ambos jóvenes y aportar información relevante a las carpetas de investigación.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las indagatorias y las labores de búsqueda en este sector de Apodaca, sin que se haya informado sobre algún hallazgo relacionado con la desaparición de los dos hombres.