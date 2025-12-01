Activan búsqueda de Danna Sahari, joven desaparecida en Juárez

Fue vista por última vez el pasado 27 de noviembre, en calles de la colonia Hacienda Santa Lucía. Entre sus señas particulares destacan tres tatuajes

La Agencia Estatal de Investigaciones activó el reporte de búsqueda de la joven Danna Sarahi Cuellar Navarro, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Juárez.

A través de un boletín, las autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de la joven de 19 años, quien fue vista por última vez el pasado jueves 27 de noviembre, en calles de la colonia Hacienda Santa Lucía.

Características de joven desaparecida

Con base a la ficha de búsqueda, Danna Sarahi cuenta con una altura de 1.71 metros, con cabello ondulado y tez blanca. Cuenta con las siguientes señas particulares:

Arete en la fosa nasal izquierda.

Tatuaje en antebrazo izquierdo: Dos manos entrelazadas (una de hueso y otra normal).

Tatuaje en bíceps izquierdo: Figura del dorso de una mujer con flores.

Tatuaje en brazo derecho: La leyenda "NAVARRO".

En caso de obtener cualquier dato, las autoridades instan a la ciudadanía a comunicarse con la Comisión Local de Búsqueda vía telefónica: 8120204411