Activan búsqueda de Agustín Emmanuel, desaparecido en García

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda para localizar a Agustín Emmanuel Salas Ramírez, de 17 años

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para localizar a Agustín Emmanuel Salas Ramírez, un adolescente de 17 años que desapareció el pasado 1 de julio de 2026 en el municipio de García.

De acuerdo con la ficha difundida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el joven fue visto por última vez en la colonia Riberas de Capellanía, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Las autoridades informaron que Agustín Emmanuel es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene complexión delgada, cabello negro, ojos café oscuro y tez aperlada.

Como señas particulares presenta lunares en las mejillas, cerca de la boca. Además, tiene nariz recta de tamaño mediano y boca mediana.

Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que portaba y no se reportan padecimientos médicos.

La Fiscalía, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), la Agencia Estatal de Investigaciones y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, solicitó el apoyo de la población para proporcionar cualquier dato que contribuya a localizar al adolescente.

Las autoridades recordaron que cualquier información relacionada con su paradero puede ser reportada a los canales oficiales de búsqueda o mediante los teléfonos habilitados para este tipo de casos.