Activan alerta sanitaria por caso de sarampión en Nuevo León

Salud y Educación informaron que tras detectar caso en un plantel de Cumbres, refuerzan la vacunación y vigilancia por riesgo de brote en el estado

La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó sobre el riesgo del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía respiratoria y que puede propagarse con facilidad en espacios cerrados. Las autoridades sanitarias advirtieron que el virus es incluso más contagioso que el covid-19, el SARS o la influenza.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, señaló que el repunte de casos a nivel nacional e internacional mantiene al estado en alerta epidemiológica, particularmente ante la presencia de personas con esquemas de vacunación incompletos.

Casos confirmados de sarampión en Nuevo León

Hasta el momento, se han confirmado tres casos de sarampión en Nuevo León. Dos de ellos corresponden a casos importados, procedentes de Chihuahua y Jalisco, mientras que el tercer caso es un contagio local.

En los casos importados, las autoridades realizaron intervenciones sanitarias en los centros laborales y con las personas que tuvieron contacto con los pacientes, como parte de los cercos epidemiológicos preventivos.

Niño con sarampión asistió a plantel educativo en Cumbres

Las autoridades confirmaron que el caso local corresponde a un niño que viajó recientemente a Ciudad de México y que, durante su periodo de contagio, asistió al menos un día a un plantel educativo.

El secretario de Educación, Juan Parua, informó que se trata de un alumno de un colegio privado ubicado en la zona Cumbres, específicamente el colegio Cambridge. Tras la notificación oficial, se estableció contacto con la dirección del plantel para aplicar medidas sanitarias a partir del lunes.

Entre las acciones previstas se encuentra la revisión exhaustiva del estado de salud del grupo al que pertenece el menor, así como la verificación de cartillas de vacunación de sus compañeros. También se convocará a madres y padres de familia a reforzar esquemas vacunales en caso de ser necesario.

Las medidas podrían extenderse a todo el colegio y sus alrededores, con el objetivo de reducir riesgos y contener un posible brote comunitario.

Estado de salud del menor y riesgo de brote

La Secretaría de Salud informó que el niño se encuentra estable. El caso fue detectado tras una consulta con un infectólogo en un hospital privado, lo que permitió iniciar cercos epidemiológicos desde la fase de sospecha, sin esperar al diagnóstico confirmatorio.

Las autoridades señalaron que el riesgo de brote es alto, debido a la circulación del virus en varios estados del país y en regiones cercanas como Texas. Actualmente, se han identificado casos de sarampión en las 32 entidades federativas.

Se explicó que una persona sin esquema completo de vacunación tiene hasta 90% de probabilidad de adquirir la infección. En este caso, el menor contaba solo con una dosis de la vacuna, por lo que se reiteró que son necesarias dos dosis para una protección adecuada.

Síntomas y posibles complicaciones del sarampión

El sarampión inicia con malestar general, fiebre, congestión nasal, tos y conjuntivitis. Posteriormente, aparecen manchas en la boca y un exantema maculopapular, caracterizado por ronchas que comienzan en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo.

Entre las complicaciones más graves se encuentran diarrea, neumonía, inflamación cerebral, secuelas neurológicas, ceguera y desnutrición, principalmente en niñas y niños.

Periodo de contagio y población susceptible

El periodo de incubación del virus va de 7 a 14 días. Una persona puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del exantema, a través de gotitas expulsadas al hablar, respirar o estornudar.

Las autoridades enfatizaron que una persona susceptible es aquella que no cuenta con esquemas completos de vacunación. La vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y fundamental para evitar brotes, con la meta de alcanzar cero casos en 2026.

Panorama internacional del sarampión

El sarampión presenta un repunte en varios países. Se reportan casos en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Costa Rica.

A nivel mundial, hasta septiembre se registraron más de 360,000 casos sospechosos, de acuerdo con datos sanitarios internacionales.

Grupos más afectados y acciones comunitarias

Los grupos con mayor número de casos son niños de 1 a 4 años, seguidos de menores de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años.

La Secretaría de Salud implementa brigadas casa por casa y bloqueos vacunales en zonas de riesgo. Se aplican esquemas especiales para niños de 6 a 11 meses, menores de 9 años, adolescentes y adultos hasta los 49 años sin antecedente vacunal.

Módulos de vacunación habilitados en Nuevo León

Centro de Salud Nueva Morelos

24 de enero de 2026

8:30 a 14:00 hrs

Paseo Morelos

24 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Centro de Salud Terminal

24 y 25 de enero de 2026

8:00 a 18:00 hrs

Soriana Country

24 y 25 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Guadalupe – Centro de Salud Insurgentes

24 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Juárez – Centro de Salud Benito Juárez

24 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Apodaca – Centro de Salud Fomerrey 4

24 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Cadereyta – Bodega Sumerca

24 de enero de 2026

8:30 a 15:00 hrs

Mi Súper Dollar General

24 de enero de 2026

8:30 a 15:00 hrs

Abarrotes “Del Bravo”

24 de enero de 2026

SMART Eloy Cavazos

24 y 25 de enero de 2026

9:00 a 14:00 hrs

Bodega Aurrerá Express

24 de enero de 2026

8:30 a 15:00 hrs

Con información de María Fernanda Colunga