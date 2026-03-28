Activan Alerta Amber por menor de 5 años desaparecido en Juárez

El menor fue sustraído del domicilio de su abuela materna, quien contaba con su custodia, presuntamente por su madre en compañía de su actual pareja

Autoridades de Nuevo León activaron una Alerta Amber para localizar al menor Said Francisco Pérez Márquez, de 5 años de edad, quien fue reportado como sustraído el pasado 29 de noviembre de 2025, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el menor fue sustraído del domicilio de su abuela materna, quien contaba con su custodia, presuntamente por su madre en compañía de su actual pareja.

Las investigaciones señalan que el niño ha sido visto en situación de calle junto a estas personas, quienes se han negado a proporcionar información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.

Said Francisco es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello negro y lacio, tez morena clara, ojos café oscuro, mide aproximadamente 1.00 metro y es de complexión delgada. Como dato relevante, padece un trastorno del habla.

El día de su desaparición vestía una camisa gris y pants azul.

Debido a su edad, así como a las circunstancias en las que ocurrió su sustracción y la negativa de los adultos involucrados para colaborar con las autoridades, se considera que el menor podría encontrarse en peligro inminente.

La Agencia Estatal de Investigaciones solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Para ello, se encuentran disponibles los números telefónicos 81 2020 4439 y 81 2020 4460.