Activa Santa Catarina deporte de noche con mejora de parques

El municipio de Santa Catarina realizó mejoras en 100 canchas, iluminación y áreas recreativas para incentivar la práctica deportiva

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El municipio de Santa Catarina rehabilitó espacios públicos para que cientos de jóvenes y niños puedan acudir durante la noche a disfrutar de los parques y plazas de forma segura con el fin de incentivar la convivencia y práctica deportiva.

Gracias a la mejora en 100 canchas, iluminación y áreas recreativas, los espacios públicos se han convertido en puntos de encuentro donde la ciudadanía puede realizar actividades físicas durante la noche con mayor comodidad, indicó el alcalde Jesús Nava.

“Los jóvenes y niños se están adueñando de los parques y plazas. Eso es lo que queremos. Que sean ellos quienes disfruten y aprovechen los espacios públicos del municipio ya sea practicando un deporte o conviviendo entre vecinos", expresó.

La recuperación de estos espacios ha permitido que, después del atardecer, se vea cada vez gente practicando el futbol, basquetbol, skateboarding, incluso haciendo caminatas y ejercicios al aire libre.

El municipio destacó que, el que se disfruten los espacios públicos en la noche es una muestra del combate a la inseguridad, derivado de acciones y operativos como "Policía en tu parque".

Con estas acciones, la administración reafirma su compromiso de continuar impulsando la recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia, el deporte y el bienestar de las familias.