Activa PCNL "Operativo Carrusel" al Hospital de Zona por frío

Ante el descenso marcado en las temperaturas que afectan al estado, elementos de Protección Civil Nuevo León iniciaron el Operativo Carrusel, con recorridos de vigilancia y asistencia social para salvaguardar a personas en situación de calle y a ciudadanos en espera al exterior de hospitales.

Hospital de Zona 21, punto prioritario del operativo

Como punto clave de la jornada, las unidades de auxilio se trasladaron al Hospital de Zona No. 21 del IMSS, en el centro de Monterrey, donde se brinda atención prioritaria a familiares de pacientes que pernoctan en la vía pública.

El despliegue operativo contó con una fuerza significativa, integrada por las unidades U.01, 06, 13, 14, 66 y 119, en una labor coordinada con personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Entrega de apoyos y evaluación de la salud

Durante los recorridos, los brigadistas distribuyen bebidas calientes, piezas de pan y cobijas para mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

Además de la entrega de insumos, los rescatistas realizaron evaluaciones rápidas de salud para detectar posibles casos de hipotermia o enfermedades respiratorias agudas, gestionando el traslado a refugios temporales cuando fue necesario.

Recorridos continuarán mientras persista el frío

El Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS es históricamente uno de los puntos con mayor afluencia de personas durante el invierno, por lo que la dependencia mantiene presencia constante en esta área.

La corporación informó que los recorridos se mantendrán de forma aleatoria y constante en los principales puntos de concentración del área metropolitana mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar a personas en situación vulnerable a través de la línea de emergencia 9-1-1, para que las unidades de auxilio puedan acudir a brindar el apoyo correspondiente.