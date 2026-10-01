Activa NL protocolos y equipos de rescate ante primer frente frío

Se contempla el despliegue de embarcaciones, unidades de emergencia en las zonas Sur y Citrícola y dos helicópteros disponibles apoyo o traslados inmediatos

El director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, informó que desde este jueves se activaron los protocolos preventivos ante las condiciones de humedad, lluvia y viento asociadas al sistema frontal.

El funcionario explicó que las precipitaciones ya se habían presentado en municipios de la zona Sur, entre ellos Iturbide, Zaragoza y Galeana, mientras que en el Área Metropolitana comenzarían de manera ligera para posteriormente incrementar su intensidad.

Ante el pronóstico, Protección Civil mantiene especial vigilancia en las regiones Norte, Sur, Citrícola y Metropolitana, particularmente en ríos, arroyos, vados y puntos susceptibles de inundación.

Cavazos hizo un llamado a la población a evitar traslados durante los periodos de mayor intensidad de las lluvias.

“Si no tenemos que salir, no salgamos”, enfatizó.

También pidió no intentar cruzar zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo, debido a que el nivel y la fuerza de las corrientes pueden aumentar de manera repentina.

Como parte del operativo se contempla el despliegue de embarcaciones, unidades de emergencia en las zonas Sur y Citrícola, así como dos helicópteros disponibles para atender situaciones que requieran apoyo o traslados inmediatos.

El dispositivo se realizará en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, Fuerza Civil, Conagua, DIF y las direcciones municipales de Protección Civil.

“Lo más importante siempre es la coordinación que tendremos con autoridades municipales, estatales y federales para el tema de atención de la emergencia”, señaló el director de la corporación.

Además de mantenerse atentos a los avisos oficiales, las autoridades recomendaron a la ciudadanía limpiar patios, desagües y alcantarillas, no tirar basura y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Protección Civil recordó que durante la temporada se esperan 56 frentes fríos en Nuevo León y señaló que los primeros sistemas suelen estar acompañados de humedad y lluvias, mientras que diciembre y enero podrían concentrar las temperaturas más bajas.

El estado cuenta con más de 320 albergues que podrían habilitarse en caso de ser necesario. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.