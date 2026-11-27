El plan busca prevenir accidentes y proteger a la población durante los próximos meses, particularmente a personas en situación de calle y automovilistas

Ante la llegada de la temporada de frío, el Gobierno de Monterrey activó el Programa Especial de Protección Civil para el invierno 2026-2027, que contempla operativos nocturnos, vigilancia de puentes y la habilitación de refugios temporales cuando el termómetro registre temperaturas de un dígito.

El plan busca prevenir accidentes y proteger a la población durante los próximos meses, particularmente a personas en situación de calle y automovilistas que podrían enfrentar condiciones de riesgo por las bajas temperaturas.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, las autoridades presentaron las estrategias que se aplicarán de manera coordinada entre distintas dependencias municipales.

Daniel Betancourt Saldaña, director de Protección Civil de Monterrey, explicó que se revisaron los pronósticos de frentes fríos y las medidas que deberán mantenerse activas para responder oportunamente ante cualquier emergencia.

“Se presentó al Comité Municipal de Emergencias el programa especial para la temporada invernal, en donde se incluyen los frentes fríos que se esperan y debemos de estar preparados para ello”, señaló.

Realizarán recorridos nocturnos y vigilarán puentes

Como parte de las primeras acciones, Protección Civil municipal realizó recorridos nocturnos para brindar apoyo a personas en situación de calle, ante los descensos de temperatura registrados en los últimos días.

Además, se dará seguimiento a los puntos identificados como susceptibles de congelamiento, principalmente puentes peatonales y vehiculares, con el objetivo de reducir riesgos para quienes transitan por estas estructuras.

Habilitarán refugios cuando la temperatura baje a un dígito

El programa también contempla la habilitación de refugios temporales a cargo del DIF Municipal cuando las temperaturas desciendan a un dígito.

Estos espacios operarán en coordinación con Protección Civil y la Policía de Monterrey para brindar atención a las personas que requieran resguardo durante las noches más frías.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mandos operativos de la Dirección de Policía y Tránsito, así como personal de Servicios Públicos.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre avisos preventivos y emergencias a través de la aplicación SIAT Monterrey.

Las acciones forman parte de la estrategia ESCUDO, con la que el Municipio busca fortalecer la coordinación entre dependencias y prevenir incidentes durante la temporada invernal.