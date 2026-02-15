Activa Monterrey “Bandera Roja" por alto riesgo de incendios

Las autoridades exhortan a la población a evitar cualquier tipo de fogata, quema de basura o el uso de herramientas que generen chispas en zonas de pastizales

Las autoridades de Protección Civil Monterrey emitieron una advertencia de Bandera Roja para el municipio de Monterrey, al alertar sobre condiciones meteorológicas críticas que elevan significativamente el riesgo de incendios forestales y urbanos durante este sábado.

Periodo de máxima alerta se extenderá durante la tarde

De acuerdo con el pronóstico oficial, el periodo de máxima alerta iniciará a las 13:00 horas y se extenderá, por lo menos, hasta las 18:00 horas. Durante este lapso, la combinación de baja humedad y ráfagas de viento generará un entorno propicio para la propagación rápida del fuego, lo que mantiene en vigilancia a las corporaciones de emergencia.

Rachas de viento elevan riesgo de incendios

El principal factor de preocupación son las rachas de viento, que se estiman entre los 40 y 60 km/h. Estas condiciones pueden favorecer la generación de incendios por fricción de cables eléctricos o por colillas mal apagadas, situaciones que históricamente han detonado siniestros en temporadas de clima seco.

Exhortan a evitar fogatas y quemas en zonas de pastizales

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a evitar cualquier tipo de fogata, quema de basura o el uso de herramientas que generen chispas en zonas de pastizales, ya que una mínima fuente de ignición puede desencadenar incendios de rápida expansión.

Piden reportar humo o fuego al 9-1-1

Protección Civil Monterrey indicó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier avistamiento de humo o columna de fuego de manera inmediata al número de emergencias 9-1-1, con el objetivo de permitir una respuesta oportuna de los cuerpos de auxilio.