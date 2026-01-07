Activa, Manuel Guerra 'megatorres' de luz en Mitras Poniente

Las nuevas estructuras no son luminarias convencionales; se trata de postes de 14 metros de altura equipados con ocho reflectores de 600 watts cada uno

Con el objetivo de transformar el entorno urbano y brindar mayor tranquilidad a miles de familias, el alcalde del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos puso en marcha una nueva etapa del proyecto de mega torres de luz, en la zona de Mitras Poniente.

Este programa forma parte de la Estrategia Omega, un plan integral del gobierno municipal que busca combatir la inseguridad mediante la recuperación de espacios públicos y la modernización de la infraestructura básica en sectores estratégicos.

Las nuevas estructuras no son luminarias convencionales; se trata de postes de 14 metros de altura equipados con ocho reflectores de 600 watts cada uno.

Esta configuración técnica permite un alcance de iluminación que oscila entre los 80 y 100 metros de diámetro, cubriendo áreas que anteriormente permanecían en penumbras.

“Hoy los recursos de la gente están reflejados en obras que transforman nuestras colonias, en mayor iluminación y en espacios más seguros para nuestras familias”, afirmó el presidente municipal durante el encendido de las primeras unidades.

En esta fase, se contempla la instalación de un total de 21 torres dentro del polígono de Mitras Poniente.

Hoy en día, las primeras cinco ya se encuentran operativas y conectadas en puntos de alto flujo como Avenida Villa La Corona, Avenida Cerro del Obispado, Avenida Sierra del Fraile, Villas del Poniente y Avenida de las Mitras

El alcalde informó que la meta final para el Sector Siete, que abarca colonias como Mitras Bicentenario, Santa María, Dominio Cumbres, Samsara, Las Lomas y Veranda, es alcanzar la instalación de más de 50 mega torres.

La colocación se realiza de manera estratégica en rotondas y accesos principales, donde el flujo peatonal y vehicular requiere mayor visibilidad para prevenir incidentes delictivos y accidentes viales.

Acompañado por vecinos y titulares de las secretarías de infraestructura y ejecutiva de la presidencia, Guerra subrayó que estas acciones representan el cumplimiento de sus compromisos de campaña, asegurando que la administración continuará avanzando hasta consolidar una ciudad completamente iluminada y ordenada.