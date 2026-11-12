Activa García programa Tarjeta Jefas para apoyar a 2,500 mujeres

Las beneficiarias recibirán artículos de limpieza y consumo diario mediante remolques que recorrerán distintas colonias para facilitar el acceso a los productos

Con la participación de más de 1,000 mujeres, el alcalde Manuel Guerra Cavazos puso en marcha de manera simbólica el programa Tarjeta Jefas, una estrategia del Gobierno Municipal que busca fortalecer la economía familiar mediante la entrega periódica de productos de primera necesidad.

Durante el evento, informó que actualmente más de 2,500 mujeres forman parte de este programa, cuyo propósito es reducir los gastos que representan para los hogares la compra de artículos básicos de limpieza y consumo diario.

Entregarán productos de primera necesidad

En esta primera etapa, las beneficiarias pertenecen a las colonias Héroes de Capellanía, Hacienda del Sol y Villas del Álcali, donde podrán acceder a productos como detergente para ropa, champú para ropa negra, Pinol, suavizante, tortillas y agua purificada.

Explicó que la adquisición de estos artículos puede representar un gasto cercano a los $1,000 pesos mensuales para las familias, por lo que esta iniciativa pretende generar un ahorro directo en la economía de las mujeres beneficiadas.

“Tarjeta Jefas es estar con mis mujeres guerreras de García, es hacer equipo. El compromiso del Gobierno Municipal con ustedes es que no les falten estos productos y que sepan que vamos a estar de su mano para apoyarlas”, expresó.

Remolques recorrerán diferentes colonias

Detalló que el programa contempla un esquema de acompañamiento permanente, mediante el cual los remolques municipales encargados de distribuir los productos de limpieza recorrerán diferentes colonias para que las beneficiarias puedan realizar sus recargas periódicamente.

Además, se crearán grupos de comunicación para informar sobre las fechas y recorridos de las unidades, con la finalidad de facilitar el acceso a los productos y mantener informadas a las participantes.

En el arranque del programa también estuvieron presentes el doctor David Sergio Martínez Valdez, secretario ejecutivo de la Presidencia; Daniel Luna González, secretario de Bienestar e Inclusión Social, y Pedro Cantú, secretario de Participación Ciudadana.

Señaló que Tarjeta Jefas forma parte de las acciones de su administración para respaldar a las mujeres de García, mediante estrategias que complementan los apoyos impulsados desde el Gobierno Federal.