Activa Bomberos NL alerta máxima por riesgo de incendios

Alejandro Zúñiga, director de la corporación, explicó que durante el jueves incrementarán el número de elementos en turno para cubrir posibles incidentes

Ante las extremas condiciones climáticas, y al considerar la carga operativa que representan los patrullajes alrededor de las actividades mundialistas, Bomberos de Nuevo León activó la alerta máxima y urgió a la población a prevenir incendios.

Alejandro Zúñiga, director de la corporación, explicó que durante el jueves incrementarán el número de elementos en turno para cubrir posibles incidentes.

“Es uno de los días más difíciles que hemos tenido este año en cuanto a factor meteorológico, nos mantiene en alerta máxima porque se dan las condiciones propicias para que pueda existir fuego y que este se pueda propagar rápidamente. “Ahorita estamos tratando de reforzar las estaciones con más personal y unidades para poder atender las distintas emergencias”, dijo.

En entrevista para INFO7, el director operativo de la institución destacó que el refuerzo se da además para no desatender las acciones preventivas a las distintas actividades por el partido de México contra Corea del Sur.

“Es importante para nosotros mantener la estrategia operativa asignada para los eventos del Mundial del Futbol, pero sin descuidar la operación normal y cotidiana que tenemos que manejar en las diferentes estaciones. “La atención a nuestra comunidad es igual de importante, no podemos dejarla un solo segundo porque estamos hablando de vidas y propiedades que están en juego”, resaltó Zúñiga.

Durante la jornada del jueves se mantiene el conocido “factor 30-30-30”, es decir, temperaturas superiores a los 30 centígrados, ráfagas de viento arriba de los 30 kilómetros por hora, y un índice de humedad menor al 30%.

En ese sentido, urgió a la población a seguir las recomendaciones para evitar incendios, como no tirar basura en terrenos baldíos para no propiciar el efecto lupa, y no arrojar colillas de cigarros.