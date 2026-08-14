Aclaran origen de sismos durante la madrugada en Linares

Protección Civil precisó que parte de la confusión sobre el lugar de origen de los sismos deriva de que los movimientos fueron detectados en Linares

Los dos movimientos sísmicos registrados durante la madrugada del miércoles 12 de agosto fueron ubicados en Tamaulipas, específicamente en el municipio de San Carlos, por lo que Protección Civil aclaró que los eventos no tuvieron su epicentro en Nuevo León, pese a que fueron detectados por la estación sismológica ubicada en Linares.

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, ambos movimientos tuvieron una magnitud de 3.7 y se registraron con apenas unos minutos de diferencia durante la madrugada.

Dos sismos fueron registrados durante la madrugada

Sin embargo, aunque las referencias del registro señalan la distancia respecto a Linares, las coordenadas correspondientes ubican los epicentros en el municipio de San Carlos, Tamaulipas.

Protección Civil precisó que parte de la confusión sobre el lugar de origen de los sismos deriva de que los movimientos fueron detectados por la estación sismológica ubicada en Linares, Nuevo León.

La dependencia enfatizó que el hecho de que el movimiento haya sido detectado por dicha estación no significa que el sismo haya ocurrido en Nuevo León, ya que los epicentros se localizaron en territorio tamaulipeco.

Descartan afectaciones en municipios de Nuevo León

Tras los movimientos registrados, las autoridades descartaron afectaciones en los municipios de Linares, Iturbide y Aramberri.

Asimismo, el sistema municipal de Protección Civil de San Carlos informó que, hasta el momento de la actualización, no se contaba con reporte de daños derivados de los movimientos telúricos.

De igual manera, no se habían recibido reportes de afectaciones a través del número de emergencias 9-1-1.

Protección Civil precisa que los sismos ocurrieron en Tamaulipas

Con base en la información del Servicio Sismológico Nacional, Protección Civil reiteró que los dos movimientos registrados durante la madrugada del 12 de agosto tuvieron su origen en San Carlos, Tamaulipas, y no en Nuevo León.

La autoridad señaló que, al momento del reporte, se descartaban afectaciones en Nuevo León, mientras que las instancias de Protección Civil mantenían el seguimiento correspondiente ante cualquier nuevo reporte relacionado con actividad sísmica en la región.