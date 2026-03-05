Aclara Metrorrey que estructura colapsada de la L4 era temporal

En cuanto al avance general del proyecto, el titular de Metrorrey aseguró que la obra civil de las próximas Líneas 4 y 6 del Metro registra un progreso del 70%

El director general de Metrorrey, Abraham Vargas, aclaró que la estructura que colapsó durante la madrugada del domingo en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Constitución era temporal y no parte de la infraestructura definitiva de la estación en construcción.

“Nada más aclarar que fue un accidente de trabajo, no colapsó una estructura propia de la estación, sino que fue una estructura temporal que sostenía la cimbra, y estamos en espera de que se analice la información con la que cuentan la supervisión y el contratista para comentarle cuál fue la causa”, dijo Abraham Vargas, director general de Metrorrey.

La causa está por definirse; el titular no adelantó nada. Agregó que uno de los colados de concreto se detuvo para verificar que no se repitiera el error.

En cuanto al avance general del proyecto, el titular de Metrorrey aseguró que la obra civil de las próximas Líneas 4 y 6 del Metro registra un progreso del 70 por ciento.

Respecto al sistema eléctrico, indicó que ya comenzaron las pruebas en la subestación ubicada en el sector de Y Griega, la cual será la encargada de suministrar energía al primer tramo que entrará en operación.

“La obra electromecánica también ya iniciamos pruebas en el sitio de la subestación de la Y Griega, que es la más importante; es la que va a alimentar de energía a este primer tramo que se pondrá en operación. La subestación ya está al 99 por ciento de su obra civil y bueno, obra electromecánica ya está instalada y lo que estamos iniciando son las pruebas”, explicó.

Metrorrey aclara que retiro de tren en Palacio de Gobierno no está vinculado a marcha del 8M

El titular de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que el retiro del tren que estaba en exhibición entre el Palacio de Gobierno y el Laboratorio Cultural Ciudadano no está relacionado con la marcha del 8M, sino con la disponibilidad de un nuevo estacionamiento en sus instalaciones.

El funcionario explicó que ya cuentan con el primer trabe de estacionamiento en los patios y talleres ubicados en el municipio de San Nicolás, lo que permite trasladar los trenes a su ubicación definitiva.