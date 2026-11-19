El IMSS informó que permanecen identificados en Patología y que entregará a la madre una copia del expediente clínico, además de brindarle acompañamiento

Luego de las inquietudes expresadas por la familia de Sofía, quien falleció en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS, en Monterrey, el Instituto aclaró que los órganos de la joven no fueron desechados y permanecen resguardados en las instalaciones médicas.

A través de un comunicado, el IMSS en Nuevo León informó que, tras la autopsia practicada para determinar las causas del fallecimiento, los órganos fueron conservados e identificados en el Servicio de Patología del hospital.

Además, aseguró que a Sofía no se le realizó ningún procedimiento en los ojos, luego de que directivos de la unidad médica sostuvieron una conversación con su madre.

“Hoy, directivos del hospital hablaron con su madre, a quien le informaron que no se le realizó ningún procedimiento en los ojos a Sofía y que, tras la autopsia realizada en su momento para determinar las causas de su fallecimiento, sus órganos no fueron desechados, sino que se conservan identificados en el Servicio de Patología de la unidad médica”, informó el instituto.

Órganos permanecerán bajo resguardo

También se señaló que respeta la decisión de la familia de recibir los órganos una vez que concluya la investigación, por lo que permanecerán bajo resguardo hospitalario mientras tanto.

El IMSS reconoció que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias, por lo que asignará personal especializado para brindarle atención y acompañamiento permanente.

Como parte de estas medidas, y a solicitud de la madre de Sofía, el IMSS también entregará una copia del expediente clínico.

Finalmente, el Instituto lamentó el fallecimiento de la menor y expresó su solidaridad con sus familiares.