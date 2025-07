Aclara IMSS falla en el elevador de clínica en San Nicolás

El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que no se trató de una falla, si no un bloqueo automático por uso inadecuado del ascensor

Luego de que tres personas quedaron atrapadas en un elevador de la Clínica No. 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Nicolás, la dependencia indicó que no fue una falla, si no un bloqueo automático por uso inadecuado del ascensor.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que se recibió el reporte por la interrupción del servicio de su elevador y se inició el protocolo con la Unidad Interna de Protección Civil y el personal de Conservacion acudió también al incidente.

Sin embargo, luego de cuatro minutos detenido, el elevador se activó nuevamente y las personas salieron con normalidad.

“Solo cuatro minutos después, el ascensor se reactivó automáticamente, completó el traslado en curso y permitió que las tres personas a bordo salieran sin inconvenientes ni lesiones.

“La interrupción en el servicio se debió a un bloqueo automático del elevador, el cual se activa para protegerse en casos de uso inadecuado”, se lee en un comunicado que compartió el IMSS.

Agregó que después de ese incidente, se supervisó el elevador y se verificó que trabajara con normalidad.