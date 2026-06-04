Acercan servicios veterinarios gratuitos en Santa Catarina

Durante el despliegue de estas brigadas, el personal de la Dirección de Bienestar Animal brindó atención médica integral a perros y gatos, beneficiaando a 77

El municipio de Santa Catarina implementó una jornada de bienestar animal en las colonias Eugenio Canavati y Cima de las Mitras, acercando servicios veterinarios de manera totalmente gratuita.

Durante el despliegue de estas brigadas, el personal de la Dirección de Bienestar Animal brindó atención médica integral a perros y gatos, logrando beneficiar a un total de 77 mascotas a lo largo de una semana de actividades.

El secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Animal, Iván Medrano Téllez, destacó el impacto comunitario de estas acciones móviles, las cuales facilitan el acceso a la salud para los animales cuyos dueños a veces no pueden trasladarse a clínicas fijas:

“Estamos visitando las colonias y llevando estos servicios en beneficio de los animales de compañía, esto además de beneficiar en la calidad de vida de perros y gatos, contribuye en un tema de salud pública”, expresó el funcionario.

Entre los servicios médicos aplicados destacaron las desparasitaciones, una medida clave para prevenir focos de infección y transmisión de enfermedades. Asimismo, especialistas del municipio aprovecharon el espacio para orientar a los propietarios de las mascotas sobre las medidas básicas de cuidado, higiene y alimentación para mantener a los ejemplares sanos.

Con este tipo de programas preventivos, la administración municipal, encabezada por el alcalde Jesús Nava, busca consolidar una cultura de respeto y protección hacia la fauna doméstica del municipio.

Las autoridades de Santa Catarina informaron que estas jornadas de bienestar animal continuarán recorriendo de manera itinerante los diferentes sectores del municipio.