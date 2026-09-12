Acercan servicios de justicia a municipios de Nuevo León

El fiscal Javier Flores señaló que la intención es llevar estos servicios directamente a los municipios y facilitar el acceso de la población

Acercar los servicios de justicia en los diferentes municipios de Nuevo León, sin limitarse a la zona metropolitana, es el objetivo de las jornadas de justicia cercana que realizan el Poder Judicial de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Esta vez, la jornada se llevó a cabo en la zona de El Cercado, en Santiago, donde desde temprana hora se instalaron módulos de atención para brindar orientación y facilitar a los ciudadanos el acceso a diversos servicios.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran la mediación, orientación jurídica, búsqueda de expedientes, el módulo judicial y el juzgado virtual de lo familiar.

Los ciudadanos primero pasan por una zona de registro y, posteriormente, personal del Poder Judicial y de la Fiscalía los canaliza a los módulos correspondientes, ya sea para recibir asesoría, presentar una denuncia o realizar algún trámite.

También se contó con la participación de representantes del SAT, del municipio de Santiago, del Colegio de Abogados y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores, señaló que la intención es llevar estos servicios directamente a los municipios y facilitar el acceso de la población a las instituciones.

“Estamos tratando de hacer brigadas de justicia aquí en Santiago, la idea es acercarnos los servicios que prestan varias instituciones de gobierno tanto federales como estatales”, precisó.

Santiago se convirtió en el séptimo municipio de Nuevo León en el que se realiza esta jornada, y las autoridades adelantaron que buscan continuar llevándola a más municipios del estado.

“Se ha replicado al parecer el 7 municipios y se pretende seguir haciendo esto e invitar a los municipios que quieren que acudamos a realizar este tipo de eventos”, agregó el fiscal.

En el caso de la Fiscalía, la presentación de denuncias ha sido el servicio más solicitado durante estas jornadas.

“Presentación de denuncias, servicio más solicitado en el caso de la Fiscalía, en el caso del tribunal es mucho de la presentación de demandas. Se tiene yo creo que es el récord de media hora una rectificación de actas, se llevó a cabo por el tribunal”, indicó.