Acercan programas sociales a trabajadores en Ciénega de Flores

El arranque oficial fue encabezado por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, acompañado por subsecretarios de la dependencia estatal

Con el fin de acercar los programas sociales y los servicios gubernamentales a la población que enfrenta dificultades para realizar trámites en horarios convencionales, la Secretaría de Igualdad e Inclusión puso en marcha el programa “Ayudamos de Cerca” en el municipio de Ciénega de Flores.

El arranque oficial fue encabezado por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, acompañado por subsecretarios de la dependencia estatal y por el alcalde de Ciénega de Flores, Miguel Ángel Quiroga Treviño, en la plaza principal del municipio.

La jornada se desarrolló en un horario poco habitual, de las 5:00 a las 7:00 de la mañana, con la finalidad de atender a personas que inician sus actividades laborales desde temprana hora y que, por ello, tienen complicaciones para acudir a oficinas gubernamentales durante el día. Durante las dos horas de atención, decenas de ciudadanos recibieron orientación, realizaron consultas y conocieron los distintos apoyos que ofrece el Gobierno del Estado.

“Todos los jueves en diferentes municipios metropolitana y de la zona rural. El objetivo es acercar justamente al gobierno para poder atender las necesidades. Vamos a encontrar información sobre todo que tiene que ver con los programas sociales”, explicó Félix Arratia.

El funcionario detalló que actualmente la Secretaría de Igualdad e Inclusión cuenta con cuatro programas prioritarios: Jefas de Familia, Impulso a Cuidadoras, Personas con Discapacidad y Hambre Cero.

“Son prácticamente los cuatro programas sociales que tiene que ver con beneficiar a la población para generar mejores oportunidades”, agregó.

En la plaza principal se instalaron mesas de atención de los Centros Comunitarios, la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Humana, la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades, la Subsecretaría de Inversión Social y Alianzas Estratégicas, así como la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social.

“Estamos contentos de arrancar en este municipio tan importante como lo es Ciénega de Flores y coincido también que este tipo de programas nos hace escuchar a la gente”, expresó el secretario estatal.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Quiroga Treviño destacó la relevancia de implementar un esquema de atención adaptado a las necesidades de los trabajadores.

“Es algo nuevo que estamos haciendo en este municipio, nos llena de mucha alegría porque nunca habíamos hecho una convocatoria de esta, a estas horas de la mañana pero es para darle oportunidad a las personas que van a trabajar”, señaló.

“Ayudamos de Cerca” se realizará cada jueves en distintos municipios del área metropolitana y también en zonas rurales del estado. Aunque durante las jornadas habrá módulos de registro, se recomendó a los interesados mantenerse atentos a las publicaciones de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en sus redes sociales oficiales para realizar un preregistro y agilizar la atención.

El programa contempla atención personalizada para que cada ciudadano pueda exponer directamente sus necesidades y recibir orientación de funcionarios estatales, incluyendo al propio secretario y a los subsecretarios de la dependencia.