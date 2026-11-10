Acercan Lorena de la Garza e Iván Garza posturas rumbo a 2027

Ambos perfiles del PAN dialogaron sobre el futuro político de Monterrey y la posibilidad de mantener acuerdos entre el PRI y el blanquiazul

Con miras a la próxima contienda electoral, la diputada local Lorena de la Garza y el panista Iván Garza comenzaron a mostrar señales de acercamiento al sostener una reunión en la que pusieron sobre la mesa el futuro político de Monterrey.

El encuentro ocurre mientras ambos perfiles figuran entre quienes buscan encabezar la coordinación municipal del PAN, por lo que aprovecharon el diálogo para plantear la necesidad de privilegiar los acuerdos por encima de las aspiraciones individuales.

De la Garza sostuvo que los resultados electorales de 2024 reflejan el respaldo que, aseguró, todavía existe entre los ciudadanos para que ambos partidos continúen trabajando juntos.

“Desde el 2024 vimos que la alianza fue muy bien recibida por las familias de Monterrey, ganamos todos los distritos locales y recuperamos la Alcaldía, y hoy los vecinos nos siguen diciendo que trabajemos juntos porque no quieren que Morena llegue a Nuevo León y ya están hartos del gobierno fosfo fosfo”, expresó la legisladora.

También lanzó críticas al gobierno estatal y señaló que las principales exigencias de los regiomontanos están relacionadas con el transporte público, la movilidad y los servicios, más que con la promoción de la imagen de los gobernantes.

En cuanto a las mediciones electorales que la ubican entre las primeras posiciones, la legisladora dijo recibirlas con agradecimiento, pero también como un compromiso para mantener el trabajo en territorio y responder a la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, Iván Garza describió la reunión como un intercambio de ideas sobre las problemáticas de la ciudad y reiteró que la prioridad debe ser construir acuerdos para atenderlas de manera conjunta.