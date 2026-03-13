Acercan arte a Centro de Reinserción Social Femenil

A través de una capacitación brindada por las artistas Brenda Botello y Fernanda Martínez, 18 mujeres privadas de su libertad realizaron un mural

Como parte de la estrategia de prevención y seguridad humana, la Secretaría de Igualdad e Inclusión inauguró este jueves el , la Secretaría de Igualdad e Inclusión dentro del Centro de Readaptación Social Femenil, en el municipio de Escobedo.

Este espacio artístico forma parte de un modelo de intervención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La secretaria Martha Herera invitó a las mujeres a aprovechar los programas de capacitación impartidos dentro del Centro de Readaptación Social Femenil.

“Tenemos buenas noticias, porque este proyecto no termina aquí y a nuestros acompañantes, patrocinadores, muchas gracias. Gracias por apoyarnos en la realización de este mural y particularmente a las mujeres privadas de la libertad que dijeron, sí, yo le entro. Así como le han dicho, yo le entro a otros proyectos, algunas de ustedes a temas educativos, algunas de ustedes a temas culturales, algunas de ustedes han trabajado con nosotros en otros proyectos y de verdad siempre felicito a las 18 mujeres que particularmente participaron en la elaboración de este mural. Muchas gracias”, refirió la Secretaria de Igualdad e Inclusión.

Mural pintado durante 30 jornadas de capacitación

El mural lo elaboró por 18 mujeres privadas de su libertad, quienes recibieron capacitación por parte de las artistas Brenda Botello y Fernanda Martínez durante más de 30 jornadas, dando un acumulado de más de 120 horas de trabajo.