Acerca Igualdad e Inclusión servicios estatales a Allende

Durante el evento, Martha Herrera, titular de la dependencia, subrayó la relevancia de estas acciones en poblaciones que solían ser olvidadas

Con el firme objetivo de reducir las brechas de desigualdad y acercar trámites gubernamentales a la ciudadanía, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en conjunto con el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (Fidecitrus), llevó a cabo la brigada de servicios en el municipio de Allende.

Bajo el nombre de “Fidecitrus Contigo”, esta jornada de atención social se instaló en el Macrocentro Comunitario de la localidad, transformándose en un punto de encuentro donde cientos de familias recibieron apoyo directo y gratuito.

Atención inmediata y servicios integrales

Durante el evento, Martha Herrera, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, subrayó la relevancia de estas acciones, destacando que la prioridad del Gobierno estatal es brindar atención inmediata a toda la población sin excepciones.

"Estas brigadas benefician a toda la comunidad con los apoyos estatales diseñados para mejorar su calidad de vida de forma directa", señaló la funcionaria.

La oferta de servicios gratuitos fue diversa, abarcando desde el cuidado personal hasta la salud y la educación:

Salud: Consultas médicas y odontológicas.

Bienestar: Cortes de cabello gratuitos.

Legal y Social: Asesoría jurídica y talleres de pintura y manualidades para fomentar la integración comunitaria.

Trámites y Oportunidades: Módulos informativos de Agua y Drenaje, Universidad Ciudadana, así como programas de Microcréditos y apoyo a PYMES.

Compromiso con la igualdad

El recorrido por los módulos fue encabezado por Eva Lozano, subsecretaria de Desarrollo Comunitario Integral, y Luis Cavazos, director de Fidecitrus, quienes supervisaron la entrega de apoyos y dialogaron con los asistentes para conocer de primera mano sus necesidades.

Con esta edición de "Fidecitrus Contigo", la Secretaría de Igualdad e Inclusión refrenda su misión de construir un Nuevo León más equitativo, asegurando que el acceso a las oportunidades no dependa del origen o la condición social de las personas, sino de un sistema de apoyo robusto y cercano a la gente.