La edición número dieciséis del programa estatal concentrará atención de dependencias a partir de las 17:00 horas para familias de la zona.

Con más de 50 trámites y servicios gratuitos para las familias, la estrategia estatal Ayudamos de Cerca regresa este jueves 19 de noviembre a Monterrey, ahora con una jornada de atención en el sur de la ciudad.

La actividad, impulsada por el secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia, tendrá como sede el CECyTE La Estanzuela, donde a partir de las 17:00 horas distintas dependencias del Gobierno estatal brindarán atención directa a la ciudadanía.

Esta será la jornada número 16 del programa y la segunda ocasión que se realiza en Monterrey, luego de que su primera edición en la capital del estado reuniera a más de 10 mil personas en el Macro Centro Comunitario San Bernabé.

Arratia destacó que la respuesta ciudadana registrada en aquella ocasión motivó el regreso de esta estrategia, ahora para acercar los servicios gubernamentales a las familias del sur de la ciudad.

En San Bernabé atendimos a más de 10 mil personas y hoy regresamos a Monterrey, pero ahora al sur de la ciudad. Queremos que más familias tengan acceso a los servicios del Gobierno sin tener que recorrer grandes distancias”, expresó.

Ofrecerán trámites y atención de dependencias estatales

El secretario explicó que Ayudamos de Cerca busca concentrar en un solo espacio diferentes servicios, asesorías y programas sociales, evitando que las personas tengan que trasladarse a distintas oficinas para resolver sus necesidades. La jornada contará con la participación de las secretarías de Participación Ciudadana, Mujeres, Educación y Cultura, así como del DIF Nuevo León y otras instituciones estatales.

Atribuyó el alcance del programa al trabajo coordinado entre las dependencias que integran el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas. Además, señaló que el horario vespertino fue establecido para facilitar la asistencia de quienes tienen actividades laborales, escolares o familiares durante las mañanas.

Invitan a familias del sur de Monterrey

Félix Arratia invitó a los habitantes del sur de Monterrey a aprovechar los servicios gratuitos y acudir al CECyTE La Estanzuela para recibir orientación, realizar trámites y conocer los programas disponibles.

Para agilizar la atención, las personas interesadas pueden realizar un registro previo y obtener su código QR mediante el siguiente enlace: Registro: https://eventos-gob-nl.mx/eventos/ayudamos-de-cerca-monte...

La jornada comenzará a las 17:00 horas y concentrará en un mismo lugar más de 50 servicios gubernamentales, con el objetivo de acercar la atención pública a las comunidades y facilitar el acceso de las familias a los programas estatales.