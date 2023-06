Aceptará gobernador diálogo hasta que haya fiscal ciudadano

El gobernador Samuel García dijo estar dispuesto a dialogar con integrantes del PRI y el PAN con la condición de que elijan a un fiscal ciudadano y autónomo

Por: Andrea Rodríguez

Junio 12, 2023, 14:39

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no desairó la reunión con el PRI y el PAN, sin embargo, señaló que se sentará a una mesa de negociación el día que pongan un fiscal ciudadano.

Asimismo, indicó que al no poder acudir a la reunión que se tuvo hoy en Palacio de Gobierno dejó al frente al secretario de Gobierno, Javier Navarro.

'El día que pongan un Fiscal libre, ciudadano, autónomo y quiten a (Pedro) Arce, con mucho gusto platicamos, en el inter no vamos a recibirles ni una sola queja de otra índole. Todo el pleito político de Nuevo León empezó por el fiscal, ¿quieren volver a construir?, ellos tienen que corregir y poner un fiscal de a deveras.

“Le dije a Javier que los atienda, pero cero chantajes y chiflazones. Ya les he dicho 20 veces, sería la 21, si no ponen a un fiscal ciudadano y autónomo, no van a hablar conmigo', mencionó García.

A pesar de ello, el mandatario estatal aseguró que era importante acudir al evento en Cerralvo por la seguridad del municipio, pues acudió a supervisar el avance de los cuarteles de Caballería Motorizada y de Fuerza Civil.

“Toca ser muy sincero con todo Nuevo León, para mí lo más impresionante ahorita es la seguridad, el general Norberto, que es el general de la zona noreste de México, desde hace un mes me pidieron esta fecha para ir a ver el regimiento qué tal estamos muy avanzados, pero falta el tema de electricidad, agua, gas y luz.

“Nos pidió desde muy temprano venir a ver el regimiento y aproveché para ver el destacamento de Fuerza Civil que está muy avanzado”, agregó.