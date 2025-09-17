Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández

El alcalde de San Pedro detalló que tomó está decisión debido a que este tipo de cáncer no tiene cura y debe aceptar la realidad de su enfermedad

La fuerte enfermedad que ha padecido Mauricio Fernández por los últimos cinco años ha hecho que el edil panista comience a aceptar la realidad del cáncer que ha vencido en otras dos ocasiones.

En entrevista exclusiva para Info7 el histórico alcalde de San Pedro detalló las particularidades del mesotelioma pleural que de manera agresiva invadió su cuerpo y en esta difícil lucha perdió un pulmón e hizo que Fernández marcara el fin a su carrera pública.

Siendo este un tipo de cáncer que no tiene cura el aun alcalde de San Pedro también dijo que esta particularidad lo orilló a tomar la decisión de aceptar la realidad de su enfermedad y “dejar de patear el bote”.

“Para mí hay un tiempo y ahorita, si además de que es una enfermedad que no se cura, o sea a que le tiro, puedo patear el bote, pero no me va a curar, no hay nadie que te cure del mesotelioma ningún lugar, ningún hospital o ningún tratamiento. Ya, aceptar una realidad, es lo que estoy haciendo.

“He tenido un pulmón a medias, ahora la semana pasada, pues ya lo perdí, ahora este uno estoy tratando de cuidarlo lo más que puedo no, porque si se me complica este último pulmón pues ahora sí que no tengo donde agarrarme”, comentó Fernández.

Después de librar el cáncer por segunda vez en el 2024 durante las campañas por la alcaldía de San Pedro, la enfermedad se hizo presente de nueva cuenta a inicios de este 2025.

Hoy nueve meses después de esa tercera recaída Fernández expresó con voz frágil y pausada que la enfermedad había avanzado mucho en su cuerpo y comenzó a perder facultades motoras, como es el caminar, ahora requiere de una silla de ruedas y asistencia para desplazarse.

Asimismo, indicó que estas dificultades le impedían ser un alcalde de tiempo completo e hizo hincapié en que San Pedro necesita a un edil que pueda estar al pendiente del municipio en todo momento y que asuma las responsabilidades.

“Me creció muy fuerte el cáncer esto ya no me lleva a nada bueno estoy perdiendo muchas de mis facultades motoras ahorita yo no puedo caminar, me tienen que cargar, pero tengo bien el cerebro y entonces es un buen momento porque no quiero llegar a una situación de tratar de estar pateando el bote pidiendo licencias.

“San Pedro no está para tener alcaldes de medio tiempo, yo no he podido estar ya de tiempo completo, prefiero hacerme a un lado y que alguien que a tiempo completo si pueda, pues asuma las responsabilidades”, añadió el aún edil sampetrino

Una de las sorpresas que dio Fernández fue su decisión de suspender los tratamientos, pero explicó que estos le hacían padecer dolores de cabeza y otros malestares, teniendo una mala calidad de vida.

En ese sentido el todavía alcalde de San Pedro añadió que la decisión la tomo con su familia para aceptar su enfermedad y pasar los días en paz sin efectos secundarios de las quimioterapias u otros tratamientos, sino en tranquilidad y felicidad junto a su familia.

“Es una pésima calidad de vida, ya yo lo que le dije a los doctores es que mira lo que me quede de vida, pero lo quiero con calidad ya lo mejor que se pueda, pero el mesotelioma no se cura, llevo cinco años en tratamiento, ya me cansé.

“yo tomé la decisión en acuerdo con mis hijos y mi familia, les platiqué que yo creo que lo más sano era pues ya estar en paz, si esto es mi agonía, pues llevar una agonía lo más feliz que pueda de lo más concreto que pueda, pero no con puro tratamiento”, externó Fernández.