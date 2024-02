Acepta reto y se capacita para ser operadora de camión

Mayté Contreras es una joven madre de familia que aceptó el reto de capacitarse como operadora de los nuevos camiones de transporte público Muevoleón.

Esta dama de 31 años de edad, no sabía manejar, pero pensó en sus cuatro hijos y en su esposo para asumir la responsabilidad de conducir y trasladar diariamente a cientos de pasajeros sin asustarse de que cada unidad mida 12 metros de largo y casi 3 de ancho.

"En primera porque me gusta mucho manejar, en segunda porque es el sustento para mi familia y en tercera porque es un trabajo que no se me hace tan difícil. Y la verdad es que sí me gusta demasiado", comentó.

Este viernes, ella y sus compañeros se graduarán como operadores del transporte urbano, tras un mes de formarse en el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Gobierno de Nuevo León.

Mayté aún no se la cree.

"Bien emocionados mis hijos, mi esposo, que porque igual como son camiones nuevos, igual cualquiera quiere, ¿verdad? Y mí me fascina, están emocionados. Me enteré por medio de un volante, pedí información y me dijeron que fuera al Pabellón", refirió.

Los cursos son gratuitos, la capacitación es pagada, se les certifica y cada uno tiene asegurado un trabajo en las rutas que operan los camiones de Muevoleón, con prestaciones de ley y un sueldo que mínimo es de 13,500 pesos mensuales.

Estos es posible gracias a una sinergia entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Trabajo, el ICET y las rutas urbanas.

El director del ICET, David Rodríguez, dijo que el programa inició con la adquisición de las 2 mil 200 unidades. En un año y tres meses se han graduado cerca de 500 operadores, pero se requieren por lo menos el doble.

"Se adquirieron este año 2 mil 200 camiones más, entonces estamos hablando de que tenemos que fortalecer el recurso de la difusión para que esta meta se logre", explicó Rodríguez.

La directora del Programa "Súmate Nuevo León", Minerva Jaramillo, aseguró que el programa es muy satisfactorio.

"Fenomenal, es un orgullo tan grande que sentimos, el hecho de que muchos venían de cero manejo, cero solvencia económica... y ya muchos alumnos y alumnas me han dicho que están ganando muy bien por semana y esa es una satisfacción muy grande", expresó Jaramillo.

Y seguirán en el reto.

"Tenemos la meta de cumplir lo doble, mínimo, este año para capacitar", aclaró Rodríguez.

La capacitación es profesional.

"Si se equivocan, siguen haciéndolo, vuélvelo a hacer, hasta que les salga, para eso está el Instituto, para formar operadores, porque choferes hay muchos", sostuvo Jaramillo.

El reto de Mayté es un servicio de excelencia.

"Darles mejor atención, brindarles mejor transporte... todo se puede, todo se puede", aseguró Mayté.



Así que que se invita a todos los interesados a inscribirse. Mayor información en los teléfonos 81- 2020 2828 y 81-2020-2850.

