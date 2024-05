Acepta ciudadana el reto de ser presidente de casilla

Los funcionarios de casilla cumplen un trabajo importante para el desarrollo y la vigilancia de la democracia en el proceso electoral, y este 2 de junio no será la excepción.

Hoye le presentamos la historia de la señora Aidita Valdez, quien a sus 52 años, aceptó fungir como presidente de casilla.

"Se me hizo un poquito complicado, pero ya después comenzamos a platicar y me asesoraron, y me decidí a apoyar", comentó.

A pesar de que ella padece una discapacidad tomó el reto de ser presidente de casilla y la responsabilidad que conlleva prepararse.

"Me han traído libros, videos, vamos a tener un simulacro", compartió.

Además se va preparando mentalmente para la carga laboral que tendrá que enfrentar junto con sus compañeros el próximos comicios.

"Sí tiene mucha responsabilidad, estar pendiente para que se arme la urna, checar boletas. Va a ser muy pesado el día, pero ojalá que todo salga bien", agregó.

Aidita aseguró que se siente feliz y como un ciudadano responsable al aceptar el puesto, de esta manera contribuye al desarrollo de la democracia en el país.

