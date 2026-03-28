Acelera NL rehabilitación de Línea 1 del Metro para el Mundial

El proyecto busca revertir años de deterioro en una línea que, en palabras del director de Metrorrey, resultaba "agresiva hacia el entorno urbano"

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los trabajos de rehabilitación y modernización de la Línea 1 de Metrorrey, un corredor estratégico que conecta los principales recintos deportivos y culturales de la ciudad.

Acompañado por el director de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario recorrió las estaciones Lerdo de Tejada y Y Griega. Esta última, que servirá de conexión con la futura Línea 6, presenta ya un avance físico superior al 60% en su proceso de renovación.

Una transformación visual y funcional

El proyecto busca revertir años de deterioro en una línea que, en palabras del director de Metrorrey, resultaba "agresiva hacia el entorno urbano". La intervención actual no es solo estética, sino que incluye una reingeniería de servicios para el usuario:

Infraestructura: Aplicación de pintura en estructuras de acero y concreto, cambio de losas en vestíbulos y reemplazo de techumbres en andenes para proteger de la lluvia y el sol.

Comodidad y tecnología Instalación de apoyos isquiáticos, centros de carga para dispositivos móviles y un nuevo sistema de orientación para pasajeros.

Movilidad sustentable Habilitación de bicipuertos y la integración del color verde, distintivo de la actual administración, rescatando a su vez la esencia original del sistema.

Seguridad: Implementación de torres de vigilancia en las estaciones.

Conexión estratégica para el 2026

Los trabajos se concentran prioritariamente en el tramo Cuauhtémoc – Exposición, una ruta vital que une el centro de Monterrey con puntos clave como el Estadio Monterrey (sede mundialista) y el Parque Fundidora.