Acelera Monterrey limpieza de rejillas pluviales

Ante los pronósticos de más lluvias, el alcalde Adrián de la Garza instruyó a Servicios Públicos a mantener vigilancia en los puntos considerados de riesgo

Ante las lluvias que se han registrado en Monterrey, el municipio intensificó los trabajos de limpieza de parrillas, bocatormentas y transversales para evitar inundaciones provocadas por la acumulación de basura.

El Secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, informó que durante las últimas 48 horas las cuadrillas han recolectado poco más de 60 toneladas de desechos de más de mil 300 parrillas, además de 35 bocatormentas y cinco transversales.

El funcionario señaló que las labores se concentraron principalmente en avenidas como Gonzalitos, Constitución, Morones Prieto, Garza Sada, Lincoln y Fidel Velázquez, donde incluso fue necesario cerrar algunos bajo puentes debido a la intensidad de las precipitaciones registradas durante la noche.

Ante los pronósticos de más lluvias, el alcalde Adrián de la Garza instruyó a Servicios Públicos a mantener vigilancia en los puntos considerados de riesgo.

Las cuadrillas y el equipo hidrojet continuarán trabajando para retirar la basura que arrastren las corrientes hacia las rejillas pluviales.

El municipio exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública, ya que puede obstruir el sistema de drenaje y aumentar el riesgo de inundaciones.

Los reportes por acumulación de basura pueden realizarse al 072 o a través de las redes sociales del municipio.