Acelera Gobierno de Monterrey entrega de Tarjeta Regia Plus

El alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, otorgaron otras mil tarjetas a igual número de mujeres

Con la finalidad de que la Tarjeta Regia Plus llegue cuanto antes a todas las beneficiarias, el Gobierno de Monterrey aceleró el proceso y ahora estará realizando de dos a tres entregas masivas por semana.

En un evento que se realizó en la planta baja del Palacio Municipal, el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, otorgaron otras mil tarjetas a igual número de mujeres, siendo este el segundo de la semana.

“El programa de Tarjeta Regia Plus”, explicó el presidente municipal, “lo hacemos con mucho gusto con el fin de fortalecer nuestra ciudad; esa tarjeta que ustedes tienen en la mano y que van a poder utilizar de inmediato tiene un gran trabajo atrás”.

De la Garza Santos expresó que tanto él como todo su equipo, trabajan incansablemente para que todos los programas de su Administración lleguen cuanto antes a las mujeres que más lo necesitan.

“Cada vez (trabajo) con más entusiasmo, con más fuerza y a partírmela todos los días, porque es el compromiso que yo hice con ustedes; lo vamos a cumplir siempre hasta donde sea, hasta donde tope, vamos a hacer que Monterrey cada vez esté mejor”, ofreció.

El secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, comentó que se acelerará la repartición.

“Va haber muchas entregas de Tarjeta Regia Plus en muy corto plazo, como fue la instrucción de nuestro alcalde Adrián de la Garza”, señaló el funcionario.

A la fecha se han efectuado ocho entregas masivas. A la de este jueves acudieron el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia Páez y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón Perales, así como las directoras del DIF, Ivonne Álvarez; de Gestoría Social, Liliana Mu