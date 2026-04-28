Accionan pistola frente a escuela en la Guadalupe

La zona fue resguardada por las autoridades y agentes ministeriales buscaban recuperar imágenes de varias cámaras de seguridad en la zona

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Temor e incertidumbre provocó entre la comunidad estudiantil de Guadalupe, un sujeto que accionó un arma de fuego frente a una escuela primaria en la colonia Valle de San Roque.

Los hechos ocurren horas después de que las autoridades informaron sobre operativos y el refuerzo de vigilancia afuera de los planteles educativos de Monterrey y la zona metropolitana.

La mañana del lunes, minutos después de que alumnos de la escuela Gregorio , un delincuente accionó en por lo menos cinco ocasiones un arma de fuego.

El desconocido de estatura alta, delgado y con ropa obscura utilizó una pistola para sembrar terror afuera de esa primaria.

Tras el reporte de los hechos, al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, policías municipales y de investigación.

Sin embargo el daño ya había sido hecho, lo que provocó que amas de casa llegaran hasta el plantel para retirar a sus hijos se la escuela.

Mientras esto sucedía, en la esquina de

Las calles Cancún y Chetumal, a 20 metros de la entrada principal de la escuela quedaron cinco casquillos de bala.

Aunque las detonaciones no fueron hechos directamente contra el plantel educativo, sí fue muy cerca de las instalaciones.

La zona fue resguardada por las autoridades y agentes ministeriales buscaban recuperar imágenes de varias cámaras de seguridad en la zona principalmente en las propiedades frente a la escuela.

Los hechos viene a confirmar la preocupación de los padres de familia ante la situación de amenazas que han prevalecido en las últimas semanas.

Aunque se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, el responsable hasta el momento no ha sido ubicado.