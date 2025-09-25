Accidente vial provoca muerte de menor en Guadalupe

Por: Jared Villarreal 24 Septiembre 2025, 16:10 Compartir

Una menor de 2 años murió en un accidente vehicular en la colonia Jardines de Andalucía, en Guadalupe, en el cruce de Israel Cavazos y Pablo Livas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una menor de 2 años perdió la vida tras un accidente vehicular en el cruce de avenida Israel Cavazos y Pablo Livas, en la colonia Jardines de Andalucía del municipio de Guadalupe. De acuerdo con los reportes, en el choque participaron dos vehículos: una camioneta Toyota blanca y un automóvil Tsuru azul, cuyo conductor no fue identificado en el sitio. En el choque resultaron lesionados el conductor del Tsuru y la menor, quien fue trasladada por su padre a una clínica. Lamentablemente, tiempo después se confirmó su fallecimiento en la clínica Centra, ubicada a una cuadra de donde ocurrió el accidente. En el lugar se hicieron presentes corporaciones como Protección Civil Nuevo León y Guadalupe, Bomberos y Tránsito municipal, quienes se hicieron cargo de las labores de auxilio y del resguardo del área.