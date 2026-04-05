Accidente vial en Presa de La Boca dejauna mujer lesionada

En el lugar también se contó con el apoyo de corporaciones municipales y estatales, mientras personal de Tránsito se hizo cargo del retiro del vehículo

Una mujer terminó lesionada traes un accidente vial registrado en el municipio de Santiago, luego de que un vehículo se saliera de la carretera en la zona de la Presa de La Boca, a la altura del Río San Juan y Las Cortinas.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron rápidamente a la tripulate del automóvil Volkswagen que terminó fuera de la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la conductora, identificada como Laura Ana Karen Páez Serna de 31 años, quien presentó lesiones y espero el traslado a un centro médico para recibir atención especializada.

En el lugar también se contó con el apoyo de corporaciones municipales y estatales, mientras personal de Tránsito se hizo cargo del retiro del vehículo.

Las autoridades informaron que no se registraron riesgos adicionales tras el incidente.