Accidente vial en Monterrey deja una mujer lesionada leve

El percance en la colonia Mirador fue atendido por cuerpos de emergencia; no hubo traslados hospitalarios ni riesgos para la población

Un accidente vial registrado la mañana de este domingo en el cruce de Constitución y Venustiano Carranza, en la colonia Mirador, dejó como saldo una mujer con lesiones leves, sin necesidad de traslado hospitalario.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incidente ocurrió alrededor de las 08:26 horas, cuando un vehículo compacto negro perdió el control mientras circulaba, presuntamente debido a las condiciones del pavimento, lo que provocó que se saliera de la trayectoria y terminara impactado.

Tres ocupantes en el vehículo

En la unidad viajaban dos hombres y una mujer, quienes fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la revisión médica, se determinó que solo la mujer presentaba algunas contusiones menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades descartaron riesgos para la población tras el accidente, mientras que elementos de Movilidad de Monterrey permanecieron en el sitio para coordinar las labores de retiro del vehículo involucrado.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja Mexicana y personal de Movilidad de Monterrey, quienes concluyeron la atención del incidente alrededor de las 09:05 horas.