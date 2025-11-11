Accidente vial deja vehículo volcado en Santa Catarina

Un accidente vial registrado la tarde de este lunes en el municipio de Santa Catarina dejó como saldo daños materiales y un vehículo volcado, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.
El percance ocurrió sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura del Eje Exterior, en la colonia Vía Cordillera.
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el choque participaron una camioneta Mazda CX-9 color negro, modelo 2016, y una Nissan Frontier blanca.
Tras el impacto, la Mazda terminó volcada, sin embargo, ambos conductores identificados como Ricardo Casos Chapa, de 17 años, y Walter Bernardo Rodríguez Herrara, de 20 lograron salir por su cuenta del vehículo.
Las autoridades confirmaron que ninguno presentó lesiones de gravedad y permanecieron en el sitio en espera del pase médico de la aseguradora.