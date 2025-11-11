Accidente vial deja vehículo volcado en Santa Catarina

Las autoridades confirmaron que ninguno presentó lesiones de gravedad y permanecieron en el sitio en espera del pase médico de la aseguradora.

Un accidente vial registrado la tarde de este lunes en el municipio de Santa Catarina dejó como saldo daños materiales y un vehículo volcado, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El percance ocurrió sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura del Eje Exterior, en la colonia Vía Cordillera.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en el choque participaron una camioneta Mazda CX-9 color negro, modelo 2016, y una Nissan Frontier blanca.

Tras el impacto, la Mazda terminó volcada, sin embargo, ambos conductores identificados como Ricardo Casos Chapa, de 17 años, y Walter Bernardo Rodríguez Herrara, de 20 lograron salir por su cuenta del vehículo.

Las autoridades confirmaron que ninguno presentó lesiones de gravedad y permanecieron en el sitio en espera del pase médico de la aseguradora.