Accidente vial deja una persona sin vida en Mina

El percance vial se registró durante este viernes en el municipio de Mina, donde una persona murió al quedar prensada en uno de los vehículos involucrados

Un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada sobre la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Mina.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribo de los cuerpos de auxilio se confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, quien quedó al interior de uno de los vehículos involucrados.

Además, una persona lesionada fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS por elementos de Protección Civil municipal.

En el accidente participaron una camioneta RAM blanca con placas 16E419 y un vehículo March color rojo con placas FGP426C.

Para realizar las labores de extracción y atención del percance, Protección Civil de Nuevo León coordinó acciones con autoridades del municipio, mientras que elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona.