Accidente vial deja una mujer lesionada en Guadalupe

Elementos de Tránsito de Guadalupe permanecieron en el sitio realizando el peritaje para deslindar responsabilidades y coordinar la vialidad en la zona.

Se registró un choque sobre la avenida Pablo Livas, en el municipio de Guadalupe, luego de que presuntamente un conductor ignorara la luz roja del semáforo y terminara impactando otro vehículo.

Vehículos resultaron con daños severos

De acuerdo con los primeros reportes, ambos automovilistas intentaban incorporarse hacia la calle Lila cuando aparentemente no realizaron el paso correspondiente, provocando el choque entre un automóvil Nissan Versa en color rojo y un vehículo gris.

Tras el impacto, el Versa terminó con severos daños en la parte frontal, mientras que el automóvil gris resultó afectado del lado del conductor, donde las puertas quedaron completamente aplastadas.

Mujer lesionada fue atendida por paramédicos

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a una mujer que resultó lesionada durante el percance, aunque fue reportada en condición estable.

Testigos en la zona señalaron que uno de los conductores habría cruzado el semáforo en rojo, versión que será integrada a las investigaciones correspondientes.

Elementos de Tránsito de Guadalupe permanecieron en el sitio realizando el peritaje para deslindar responsabilidades y coordinar la vialidad en la zona.