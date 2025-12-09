Accidente vial deja tres lesionados sobre avenida Morones Prieto

El conductor de un automóvil resultó lesionado junto a dos personas más, luego de estrellar su vehículo a la altura de la colonia La Huerta

Un accidente vial registrado en la zona de 05 de Mayo y Morones Prieto, en la colonia La Huerta de Guadalupe, N.L., movilizó a diversos cuerpos de emergencia después de que se reportara un estrellamiento con tres personas lesionadas. El incidente obligó a mantener cerrado el carril de alta en el tramo exprés mientras se realizaban las maniobras de atención.

Al arribo de la Unidad de Protección Civil Nuevo León, se confirmó que una de las personas afectadas permanecía atrapada al interior de su vehículo, motivo por el que se empleó herramienta hidráulica para desplazar la puerta y permitir su liberación. Los otros dos lesionados fueron atendidos de manera inmediata y puestos en valoración para su traslado.

Identifican a los lesionados del accidente

De acuerdo con el reporte oficial, los vehículos involucrados incluyen un Honda Accord azul con placas SGA-266-B. Entre los lesionados se encuentran José Luis Barbosa, de 37 años, quien fue trasladado al Hospital Metropolitano por la unidad U.79 del CRUM; así como Zenaido Niño Rentería, de 61 años, llevado al HGZ #21 del IMSS por la unidad U.157 de la Cruz Roja.

Un tercer paciente fue valorado en el sitio y no presentó lesiones de consideración, por lo que firmó responsiva. Las autoridades confirmaron que no existían riesgos adicionales en la zona tras las maniobras de rescate.

¿Qué corporaciones atendieron la emergencia?

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Guadalupe, así como las unidades U.079 y U.099 del CRUM. También participó la U.157 de Cruz Roja y la U.3085 de la Clínica Municipal de Guadalupe, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la zona y brindar atención médica oportuna a los lesionados.

Tras descartarse riesgos en el área, Tránsito quedó a cargo de la vialidad para proceder con su liberación, mientras que las unidades de emergencia reanudaron sus actividades conforme a protocolo.