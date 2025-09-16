Accidente vial deja tres lesionados en Juárez, NL

Por: INFO 7 15 Septiembre 2025, 10:21

Dos adultos y un menor de edad resultaron lesionados, aunque no de gravedad, aún así fueron trasladados a un hospital en Monterrey.

Una familia resultó lesionada luego de ser embestidos en su vehículo por un camión con plataforma en Juárez. Los hechos se registraron la mañana de este lunes sobre Prolongación Ruiz Cortines en la colonia Valle de Santa Isabel en Juárez, límites con Pesquería. Según información preliminar, la pesada unidad venía bajando de una lima sobre prolongación Ruiz Cortines, el conductor de un vehículo rojo presuntamente trató de rotomar Ruiz Cortinez, cuando fue embestido por la pesada unidad y fue arrastrado varios metros, terminando estrellado en un anuncio metálico. Dos adultos y un menor de edad resultaron lesionados, aunque no de gravedad, aún así fueron trasladados por paramédicos de Protección Civil Municipal a un hospital en Monterrey. Al sitio arribaron también elementos de Tránsito Municipal para levantar las evidencias y deslindar responsabilidades.