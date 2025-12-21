Accidente vial deja ocho lesionados en San Nicolás

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Rómulo Garza, donde se registró un choque frontal

Un accidente vial registrado la noche del sábado en el municipio de San Nicolás de los Garza dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Rómulo Garza, en la colonia La Fe, donde se registró un choque frontal entre una camioneta Hyundai Tucson, en la que viajaban cuatro personas, y un vehículo sedán Suzuki color guindo.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor y el copiloto del automóvil sedán fueron trasladados al Hospital Universitario por una ambulancia de la Unidad Médica de Traslados (UMT), posteriormente, elementos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a dos menores que viajaban en el mismo vehículo a un hospital de zona para su valoración médica.

Por otro lado, los cuatro tripulantes de la camioneta Tucson fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Respuesta a Emergencias Prehospitalarias (RCP), quedando pendiente su traslado a un hospital, a la espera de la autorización correspondiente por parte de la aseguradora.

Identifican a víctimas de percance vial

Al menos seis de las ocho personas lesionadas fueron identificadas, cuyos nombres corresponden a:

Roberto Cantú García de 36 años

Olga Valerio Vallejo de 45 años

Romina Cantú Valerio de dos meses de edad

Roberta Cantú Valerio, de 4 años

David Fabián Ibarra Pérez de 16 años

Dana Sofía Ibarra Pérez de 12 años

Un hombre y una mujer siguen sin ser identificados, pero fueron trasladados hacia las instalaciones del Hospital Universitario para recibir atención médica.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, CRUM, Cruz Roja Mexicana, personal de vialidad y servicios médicos de UMT.

Elementos de Tránsito se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.