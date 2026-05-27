Accidente vial deja dos personas prensadas en Santa Catarina

Un vehículo particular chocó contra un tráiler, provocando que se impactaran contra un muro de contención, quedando dos personas prensadas

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 56, en el municipio de Santa Catarina, la mañana de este martes.

El percance ocurrió presuntamente, cuando un vehículo particular chocó contra un tráiler y sus ocupantes perdieron el control, lo que provocó que se impactaran contra un muro de contención, quedando dos personas prensadas.

En la camioneta, que transportaba herramienta de construcción, viajaban tres personas.

Tras el choque, cuerpos de emergencia realizaron maniobras de rescate y lograron liberar a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención médica; una tercera persona fue valorada en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Santa Catarina, Policía Municipal de Santa Catarina y Cruz Roja Mexicana.

Debido a las labores de atención, dos carriles de circulación fueron cerrados, lo que generó intenso tráfico en la zona.

Las autoridades ya investigan las causas del accidente y no se reportan personas detenidas.