Accidente vial deja dos personas lesionadas en Guadalupe

La vialidad presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras de atención y revisión del vehículo involucrado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente vial se registró la noche de este martes 17/02, en el cruce de la avenida Morones Prieto y la avenida Azteca, en el municipio de Guadalupe, donde una camioneta terminó impactada contra un señalamiento vial, dejando como saldo dos personas con lesiones menores.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió alrededor de las 21:15 horas, cuando el conductor de una camioneta marca Build Your Dreams perdió el control de la unidad y se estrelló contra un señalamiento tipo bandera, provocando daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al conductor, Carlos García, de veintiséis años de edad, así como a su acompañante, de trece años, quienes presentaban golpes leves y no requirieron traslado a un hospital, permaneciendo bajo valoración en el sitio.

La vialidad presentó afectaciones momentáneas mientras se realizaban las maniobras de atención y revisión del vehículo involucrado.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron como primer respondiente y, posteriormente, personal de tránsito municipal quedó a cargo de la situación para el deslinde de responsabilidades correspondientes. La atención del incidente concluyó alrededor de las 22:00 horas, sin que se reportaran personas con lesiones de gravedad.