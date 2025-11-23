Accidente vial deja dos muertos en General Terán

Elementos de la policía local y de vialidad acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes

Dos personas perdieron la vida en un accidente vial que se registró en el municipio de General Terán.

El accidente vial se registró en una comunidad alejada de la cabecera municipal a más de 30 km, en el lugar llamada las Blancas.

En el lugar participó una camioneta donde viajaban dos personas que presuntamente se trata de mecánicos procedentes de General Terán.

El perímetro donde se registró el accidente fue acordonado por elementos de la policía local y de vialidad para las investigaciones correspondientes.

Las causas son investigadas por elementos del departamento de peritos viales de la fiscalía.

Las autoridades esperan la llegada de elementos del servicio médico Forense para levantar los cuerpos y trasladarlos al anfiteatro

Identifican víctimas del accidente

Las dos personas que perdieron la vida en el municipio de General Terán, fueron identificados por sus familiares.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que se trata de Jesús Camacho Montalvo de 60 años de edad, con domicilio en Ejido San Julián y conductor de la camioneta.

El acompañante fue identificado como José Fidencio Ortiz Moya de 37 años de edad con domicilio en Ejido la brisa en General Terán.

Se trataba de mecánicos quienes estaban a metros de llegar para realizar trabajos en un rancho.