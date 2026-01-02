Accidente vial deja dos calcinados y seis lesionados

Dos camionetas en la carretera a Colombia fueron las protagonistas del incidente, las cuales luego del percance se incendiaron

Dos muertos y nueve personas lesionadas fue el saldo que dejo un accidente vial en la Carretera a Colombia sobre el KM 148 en el Municipio de Lampazos.

Dos camionetas, una tipo van y una pickup fueron las protagonistas del incidente, las cuales luego del percance se incendiaron.

Al interior de una unidad se encontraban dos personas, quienes murieron calcinadas, y quienes no han sido identificadas.

Así mismo, el saldo de lesionados tras el choque fueron seis personas, quienes no han sido identificadas, pero que fueron trasladadas al hospital para su atención.

En el lugar se encuentran trabajando elementos de protección civil de Nuevo León, quienes cerraron un carril para la espera de servicios periciales para realizar las indagatorias correspondientes para determinar culpables.

Así mismo para el retiro de los cuerpos y posterior los vehículos.