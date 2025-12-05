Accidente vial deja a un hombre prensado en San Jerónimo 

Un conductor impactó su camioneta directamente hacia un poste ocasionando que su vehículo fuera prensado en casi su totalidad

Elementos de emergencias se movilizaron al Blvd Antonio L. Rodríguez en su cruce con Calzada San Jerónimo, luego de un accidente en donde una camioneta se estrelló contra un poste.

Personal de Bomberos, protección civil de Monterrey y Nuevo León acudieron a la zona para la atención necesaria a un joven, quien quedó prensado al interior de la unidad.

Con ayuda de maquinaria especial, lograron sacar al joven que no se identificado y quién fue trasladado a un hospital por su atención médica.

Al momento la avenida permanece cerrada mientras se realizan los trabajos de retiro del vehículo ocasionando tráfico parado en la zona.