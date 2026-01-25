Info 7 Logo
Accidente vehicular moviliza en avenida Revolución en Monterrey

Por: Jared Villarreal

24 Enero 2026, 12:41

En el lugar elementos de movilidad permanecen a la espera de una grúa para retirar la unidad de carga ligera y restablecer la circulación.

Un accidente vehicular se registró en la avenida Revolución, luego de que un camión de carga ligera perdió el control e impactó contra parte del camellón central y otro vehículo.

Atienden emergencia Protección Civil y Tránsito de Monterrey

Tras el incidente, elementos de Protección Civil de Monterrey y Tránsito de Monterrey arribaron al sitio para realizar las labores correspondientes y asegurar la zona.

Conductor resulta lesionado y es trasladado a un hospital

El conductor de la mini truck, quien no fue identificado y tendría entre 25 y 30 años, presentó lesiones en el coxis y en la nariz, por lo que fue trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

Otro vehículo involucrado no reporta personas lesionadas

Un vehículo Jetta recibió un ligero impacto en la parte trasera; sin embargo, sus tripulantes no presentaron lesiones.

En el lugar, elementos de movilidad permanecen a la espera de una grúa para retirar la unidad de carga ligera y restablecer la circulación.

