Accidente vehicular moviliza en avenida Revolución en Monterrey

Un accidente vehicular se registró en la avenida Revolución, luego de que un camión de carga ligera perdió el control e impactó contra parte del camellón central y otro vehículo.
Atienden emergencia Protección Civil y Tránsito de Monterrey
Tras el incidente, elementos de Protección Civil de Monterrey y Tránsito de Monterrey arribaron al sitio para realizar las labores correspondientes y asegurar la zona.
Conductor resulta lesionado y es trasladado a un hospital
El conductor de la mini truck, quien no fue identificado y tendría entre 25 y 30 años, presentó lesiones en el coxis y en la nariz, por lo que fue trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.
Otro vehículo involucrado no reporta personas lesionadas
Un vehículo Jetta recibió un ligero impacto en la parte trasera; sin embargo, sus tripulantes no presentaron lesiones.
En el lugar, elementos de movilidad permanecen a la espera de una grúa para retirar la unidad de carga ligera y restablecer la circulación.